» Fortal 2025 continua na Cidade Fortal; confira data e início das vendas

O Fortal 2025 continuará sendo realizado na Cidade Fortal, no mesmo local dos últimos anos. No ano passado, o evento tentou migrar para uma área próxima ao Aeroporto Internacional de Fortaleza, mas enfrentou impasses devido a questões ambientais. Após um acordo envolvendo o governador Elmano de Freitas e a família Dias Branco, a micareta permaneceu no bairro Manuel Dias Branco, em Fortaleza.

A divulgação do local foi comemorada pelo vereador Gabriel Aguiar (Psol), que em 2024 denunciou que o evento seria realizado em uma área de Mata Atlântica.

“Vitória para todas e todos que defendem nossa Mata Atlântica e todas as florestas de pé. Mas não vamos parar por aqui, estamos apenas começando”, disse o parlamentar em publicação nas redes sociais. Ele é autor de um projeto de lei na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para que a área em questão se torne uma Unidade de Conservação.

EDIÇÃO 2025

Este ano, o Fortal acontece entre os dias 24 e 27 de julho. As vendas iniciam no próximo dia 24 de abril, conforme anunciou a empresa realizadora do evento.