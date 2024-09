Fernando Santana quer transformar maternidade em Hospital Geral e reforçar turismo religioso em Juazeiro - TV Jangadeiro

O candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Fernando Santana (PT), destacou que suas prioridades, caso eleito, serão o fortalecimento do turismo religioso, importante pilar da economia local, e a Saúde, com a construção de um Hospital Geral. As propostas foram anunciadas em entrevista à Jangadeiro BandNews 101,7 FM, nesta quinta-feira (26).

Fernando afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) de Juazeiro do Norte é impulsionado principalmente pelo turismo, especialmente pelas romarias anuais, que geram emprego e renda para a população. Por isso, ele propõe melhorias na estadia dos romeiros para aumentar o fluxo de visitantes na cidade.

“Precisamos transformar o Centro de Apoio ao Romeiro no Centro de Tradições Culturais para os Romeiros, garantir saúde e segurança, banheiros públicos de qualidade, para que ele venha, fortaleça a fé, pague sua promessa e, no ano que vem, traga mais um, mais dois, mais três”, projetou.

Além disso, planeja investir na melhoria da infraestrutura, para otimizar a mobilidade urbana. “Precisamos abrir outras vias para o anel viário, internalizar a parte elétrica, tirar os postes das calçadas e padronizá-las para melhorar a mobilidade com mais qualidade”.

Sobre Saúde, propõe desafogar as filas nos postos de saúde, aumentar a oferta de medicamentos, consultas e cirurgias, que, segundo ele, serão realizadas “no tempo que o paciente precisa, não no tempo que a Prefeitura escolha”.

O plano inclui transformar o Hospital e Maternidade São Lucas em um Hospital Geral de Juazeiro, com UTI adulta e salas de cirurgia para atender a população, evitando a necessidade de deslocamento para outros municípios.

Fernando Santana também comentou sobre a importância de parcerias entre a Prefeitura e os governos estadual e federal, além de um conjunto de ações voltadas à melhoria da Segurança Pública.

