» Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 99%; renegociações podem ser feitas nos Correios

Quer começar 2025 com as dívidas quitadas? O Feirão Serasa Limpa Nome chegou às agências dos Correios. Mais de mil empresas participam da ação, que oferece descontos de até 99% e a possibilidade de parcelar o débito em até 72 vezes. Algumas dívidas podem ser quitadas por apenas R$ 100, e quem optar pelo pagamento via Pix pode “limpar o nome” na hora.

No Ceará, 221 agências dos Correios estão participando da ação em parceria com a Serasa. O atendimento presencial acontece até 29 de novembro.

Se você está endividado e deseja tirar o nome do vermelho, pode procurar qualquer agência para consultar seu saldo devedor e negociar as dívidas com condições especiais.

Para realizar o procedimento, basta ir à agência dos Correios mais próxima, levando um documento oficial com foto. Cerca de mil empresas estão participando do feirão, incluindo bancos, operadoras de telefonia, concessionárias de água e energia, e varejistas.

Kleber Andrade, superintendente estadual dos Correios, alerta sobre os cuidados com possíveis golpes e fake news, enquanto Laís Gabriel ressalta a facilidade do procedimento.

