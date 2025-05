» Ex-bispo de Fortaleza votará no Conclave que começa nesta quarta

Dom Sérgio da Rocha, de 65 anos, já foi bispo auxiliar de Fortaleza por quase seis anos e será um dos sete cardeais brasileiros aptos a votarem no Conclave. O pleito cristão irá escolher o próximo papa a partir desta quarta-feira (7), na Capela Sistina.

Paulista de nascimento, Dom Sérgio da Rocha nasceu foi ordenado sacerdote em 1984, quando tinha 25 anos. Em 2001, foi nomeado para a Arquidiocese de Fortaleza para atuar como bispo auxiliar de Dom José Antônio Aparecido Tosi, onde permaneceu até 2007.

Em 2007, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Teresina (PI), quando deixou a capital cearense. Atualmente, atua como arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, título conferido ao líder da arquidiocese mais antiga do país.

Com título de mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, e doutor pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Dom Sérgio está em Roma e tem participado de celebrações e preparativos para o Conclave. Ele embarcou no dia 22 de abril ao ser convocado um dia após a morte do papa Francisco.