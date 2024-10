» Evandro é eleito prefeito de Fortaleza com diferença de 0,76% dos votos em relação a André

Com 100% das urnas apuradas, Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza, com 50,38% dos votos válidos, enquanto André Fernandes (PL) obteve 49,62%, uma diferença estreita de apenas 0,76 ponto percentual, equivalente a 10.838 votos.

Evandro assumirá a Prefeitura no início do próximo ano, ao lado de sua vice, Gabriella Aguiar (PSD), para um mandato de quatro anos.

Ao todo, Evandro e Gabriella conquistaram 716.133 votos, enquanto André e sua vice, Alcyvânia Pinheiro (PL), receberam 705.295 votos.

Neste momento, Evandro e seus apoiadores se reúnem para celebrar a vitória em seu comitê central, no bairro Edson Queiroz. Já André, apesar da derrota, discursa para seus eleitores no comitê central do bairro São João do Tauape, destacando a condução de uma “campanha limpa e digna”.