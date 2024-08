» Estudante de Medicina que se passava por policial civil para extorquir colegas é preso

Um estudante de medicina, de 22 anos, foi preso, nesta quarta-feira (7), no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, suspeito de se passar por policial civil para extorquir dinheiro de pessoas na universidade onde estudava. Durante a prisão, foram apreendidos com ele um simulacro de pistola, celulares, chips, cartões magnéticos e um computador.

Conforme as investigações, o suspeito, que não teve o nome informado pela Polícia Civil, já estava sendo monitorado após denúncias sobre um “falso policial” que estaria extorquindo pessoas em uma universidade particular no bairro Edson Queiroz.

Após identificarem a placa do veículo utilizado pelo suspeito, os policiais civis foram até o endereço registrado e flagraram o estudante saindo do carro. Ele, que já tinha antecedentes por crimes contra o patrimônio público, afirmou ser policial civil e perito criminal, mostrando dois distintivos e duas carteiras de identidade funcionais falsas. Com isso, foi preso.

Na busca realizada no endereço do suspeito, os investigadores encontraram um simulacro de pistola com silenciador, 30 aparelhos celulares, 250 chips telefônicos, um notebook, um colete balístico, uma algema, uma máquina de cartão de crédito e oito cartões de crédito. O veículo do suspeito também foi apreendido.

O universitário e todo o material foram levados para o 13º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por receptação e uso de identidade falsa. Agora, os investigadores trabalham na análise dos itens apreendidos e na coleta de depoimentos para confirmar outros possíveis crimes.