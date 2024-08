» Escola Náutica abre inscrições para cursos gratuitos de esportes marítimos

A Prefeitura de Fortaleza dará início às atividades da Escola Náutica da Barra do Ceará nesta quarta-feira (14), às 15h. O projeto oferecerá cursos gratuitos para capacitar jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho em esportes marítimos.

A Escola Náutica da Barra do Ceará disponibilizará aulas de barco a vela, kitesurf e wing foil, ministradas por profissionais especializados. Serão formadas 12 turmas, cada uma com 10 vagas, beneficiando um total de 120 pessoas.

Para se inscrever, é necessário ter pelo menos 15 anos, residir na região da Barra do Ceará, e apresentar um documento de identificação e comprovante de residência no ato da inscrição. A Federação de Triathlon do Estado do Ceará informou que as aulas estão previstas para começar no dia 2 de setembro.

As aulas incluirão tanto teoria, com foco em segurança marítima e meteorologia, quanto prática em água, proporcionando uma formação abrangente e detalhada nos esportes náuticos. As atividades acontecerão nos turnos da manhã e tarde, com duas horas de duração por aula.

As atividades ocorrerão na Barraca Vila do Kite Lounge, localizada na Rua José Roberto Sales, nº 4402, no bairro Barra do Ceará e serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel) em parceria com a Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece).

📌 SERVIÇO

Escola Náutica da Barra do Ceará

Data: 14/08

Horário: 15h

Local: Barraca Vila do Kite Lounge (Rua José Roberto Sales, nº 4402 – Barra do Ceará)

(Foto: Getty Images)