» “Enem dos Concursos”: Ceará teve maior taxa de abstenção do país

O Ceará teve o maior número de faltantes no Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), o chamado Enem dos concursos, realizado neste domingo (18). Em todo o país, a abstenção ficou acima de 50%. Dos 2,14 milhões de inscritos, cerca de 1 milhão realizaram a prova.

Os dados foram divulgados em balanço preliminar pela ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, durante coletiva de imprensa.

Segundo a ministra disse, a taxa de abstenção foi puxada sobretudo pelos faltantes que concorriam a vagas de ensino médio, enquanto os candidatos de nível superior compareceram em maior número. O Distrito Federal teve a menor taxa de abstenção.

“O maior percentual de abstenção foi no nível médio, o bloco 8, que tinha a maior relação candidato por vaga. Nos outros blocos ficou abaixo da média. O menor bloco de abstenção foi o 3, da área ambiental, agrária e biológica. Mas, em geral, os percentuais de [abstenção] de nível superior ficaram em percentuais muito próximos. E o que destoou mesmo foi o nível intermediário”, avaliou a ministra.

Ela comemorou a presença de 1 milhão participantes no CNU, mantendo o concurso como o maior já realizado no país. “Nosso objetivo era mudar a cara do serviço público brasileiro e deixá-lo com a cara do Brasil, podendo incorporar nesse concurso a grande diversidade brasileira”, frisou.

Maior seleção de servidores da história, o CNU foi realizado em 228 cidades espalhadas por todos os estados e o Distrito Federal (DF). Ao todo, são 6.640 vagas em 21 órgãos federais, na primeira vez que esse formato de seleção única foi aplicado para preencher postos de trabalho no governo federal.

O gabarito oficial preliminar será divulgado na terça-feira (20). O resultado final do certame está marcado para 21 de novembro.