» ENEM 2024 começa neste domingo com provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação

Mais de 4,3 milhões de candidatos estão inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que começa neste domingo (3). No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação dissertativa-argumentativa.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, com o exame começando às 13h30, no horário de Brasília. No domingo seguinte (10), os candidatos responderão às provas de Ciências da Natureza e Matemática, com 45 questões cada.

O local do exame está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição, acessível pelo site. Embora o cartão não seja obrigatório no dia da prova, ele facilita a localização do prédio e da sala de aplicação.

Criado para democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil, o Enem é a principal porta de entrada para universidades no país. No Ceará, o Inep estima que 250.388 candidatos estejam inscritos este ano, com base em dados auto declaratórios e no Censo Escolar de 2023.

⏰ HORÁRIOS DO ENEM

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Saída sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Saída com o caderno de questões: a partir das 18h

Término no 1º dia: 19h

Término no 2º dia: 18h30

✅ O QUE LEVAR PARA A PROVA

Documento oficial com foto (documentos digitais via aplicativo oficial são aceitos);

Caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente;

Cartão de confirmação de inscrição (opcional, mas útil);

Lanches e água em garrafa transparente, sem rótulo; o lanche poderá ser inspecionado pelo fiscal;

🚫 O QUE NÃO É PERMITIDO