» ENEM 2024: 99% dos estudantes de escolas públicas do Ceará estão inscritos no exame

O Ceará se destaca entre os estados brasileiros pelo alto percentual de 99% de estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. Esse percentual representa mais de 97 mil estudantes que se preparam para as provas, que ocorrerão em dois dias: a primeira neste domingo (3) e a segunda no dia 10 de novembro. A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas (PT) em suas redes sociais.

“Somos líder no país em inscrições. 99% dos alunos das nossas escolas públicas tentarão uma vaga para a universidade. É a nossa juventude correndo atrás dos seus sonhos, de um futuro com mais oportunidades”, escreveu o governador.

Segundo a Secretaria da Educação (Seduc), a rede estadual tem 97.283 alunos da 3ª série do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA – nível 2) inscritos no Exame.

No Ceará, ao todo, 250.388 pessoas se inscreveram para o Enem em 2024. Dentre elas, 82.565 já concluíram o ensino médio. Outros 53.782 inscritos são estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio, enquanto 1.921 são candidatos que ainda não cursaram ou concluíram essa etapa.

Dos participantes no estado, 192.211 foram isentos da taxa de inscrição. Em relação ao gênero, as mulheres são maioria, correspondendo a 56,01% das inscrições (140.241), enquanto os homens representam 43,99% (110.147).

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com estimativas baseadas em dados auto declaratórios e no Censo Escolar de 2023, a edição mais recente.

No total nacional, o Enem 2024 registrou 4.325.960 inscrições. Destas, 1,8 milhão são de candidatos que já concluíram o ensino médio, 1,6 milhão estão finalizando a etapa em 2024, 841.546 são estudantes do 1º ou 2º ano, e 24.723 são treineiros, que realizam o exame para autoavaliação.