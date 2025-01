» Dólar cai pela quinta vez seguida e tem maior recuo semanal desde agosto de 2024

O dólar registrou queda pela quinta vez consecutiva e atingiu o maior recuo semanal desde 9 de agosto de 2024. A moeda norte-americana fechou, nesta sexta-feira (24), o valor de R$ 5,918, o menor nível desde 27 de novembro do ano passado.

A queda foi de 0,13% (R$ 0,008) com a taxa de desvalorização de 2,42% e apesar de cair até R$ 5,86, as 14h da tarde, o dólar perdeu força à medida que investidores aproveitaram o preço mais baixo para comprar a moeda, encerrando a sessão próximo da estabilidade.

BOLSA DE VALORES

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou praticamente estável, com leve queda de 0,03%, aos 122.447 pontos. A bolsa alternou altas e baixas ao longo do dia, pressionada por fatores internos e externos.

A prévia da inflação oficial de janeiro, medida pelo IPCA-15, foi destaque no cenário doméstico. O índice desacelerou para 0,11%, o menor para o mês desde o início do Plano Real. No entanto, veio acima das expectativas do mercado, que projetava inflação zero. Esse dado aumentou as chances de que o Banco Central suba ainda mais a taxa Selic, o que desestimula investimentos na bolsa.

VISÃO GLOBAL

No cenário internacional, o dólar recuou globalmente após declarações do presidente norte-americano, Donald Trump. Ele revelou, em entrevista à Fox News, que há possibilidade de um acordo comercial com a China, após conversa com o presidente Xi Jinping. A notícia tranquilizou os mercados ao reduzir temores de tarifas comerciais, o que ajudou a derrubar a cotação da moeda americana em diversos países.

Com a combinação de fatores internos e externos, o mercado segue atento aos próximos passos das autoridades monetárias e ao cenário político global.