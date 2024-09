Dois bairros de Fortaleza vão ficar sem água durante dois dias desta semana - TV Jangadeiro

Os bairros Serrinha e Itaperi, em Fortaleza, terão abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira (5) e sábado (7), das 8h às 14h em ambos os dias. Os serviços serão realizados na área entre as ruas D, João Evangelista, Betel, Avenida. Silas Munguba, Travessa Vicente Brígido, Rua 7 e Avenida. Bernardo Manoel.

Em um comunicado publicado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a empresa justifica que a paralisação será necessária para a execução de melhorias no abastecimento de água na região.

O objetivo, segundo a Cagece, será reduzir as perdas de água e diminuir a ocorrência de vazamentos nas localidades. Para áreas distantes ou elevadas, o equilíbrio total do sistema deve acontecer em até 6h após o término do serviço.

Para dúvidas ou informações, a Cagece orienta aos clientes que entrem em contato com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.