» DJ Ivis é condenado a 8 meses de prisão por agredir ex-mulher; MP pede aumento da pena

CASO ACONTECEU EM 2021

O Ministério Público entrou com recurso na Justiça para aumentar a pena de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, devido às circunstâncias do crime. Quase 4 anos após o crime, na quinta-feira (6), ele foi condenado a 8 meses e 8 dias de prisão, por agredir a ex-mulher, Pâmella Holanda.

O caso aconteceu em julho de 2021, quando a influenciadora digital divulgou imagens das agressões nas redes sociais. O MP do Ceará denunciou o acusado pelos crimes de ameaça e violência doméstica e familiar. DJ Ivis passou cerca de três meses preso, mas foi colocado em liberdade em outubro do mesmo ano.

Para a 2ª Promotoria de Justiça do município, a pena deve ser mais severa, considerando as circunstâncias do caso. “A possível reconciliação do casal não impede a responsabilização do denunciado”, disse o posicionamento do MP.