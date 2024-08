» Desemprego no Ceará cai para 7,5% no segundo trimestre, melhor resultado em 12 anos

O índice de desemprego caiu para 7,5% no segundo trimestre do ano no Ceará, período que compreende de abril a junho. A taxa caiu 1,2% frente ao trimestre de janeiro a março de 2024 (8,6%) e declinou 1,1%, ante o mesmo trimestre móvel de 2023 (8,6%). O valor é considerado o melhor resultado desde 2014.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada nesta quinta-feira (15) pelo IBGE.

A população ocupada do estado chegou a 3,6 milhões de pessoas, 42 mil a mais que no mesmo período de 2023, segundo o governador Elmano de Freitas (PT) em publicação nas redes sociais. O nível de ocupação, que representa o percentual de ocupados em idade de trabalhar, chegou a 47,8%, também superior ao do mesmo trimestre de 2023.

“Esse é o resultado de um trabalho incansável para gerar oportunidades para os cearenses, com a instalação e ampliação de empresas e o fortalecimento de políticas de qualificação e apoio para o empreendedorismo”, escreveu o chefe do Executivo.

As maiores taxas de desocupação foram de Pernambuco (11,5%), Bahia (11,1%) e Distrito Federal (9,7%) e as menores, de Santa Catarina (3,2%), Mato Grosso (3,3%) e Rondônia (3,3%). Além do Ceará, outras 14 unidades da federação apresentaram quedas nessa taxa, enquanto as outras 12 não mostraram variações estatisticamente significativas no indicador.

INFORMALIDADE

Entre os trabalhadores por conta própria, que somam 1 milhão de pessoas, o número permaneceu estável em todas as comparações, assim como o de empregadores, que totalizam 107 mil pessoas.

Da mesma forma, o número de trabalhadores domésticos, que é de 220 mil pessoas, mostrou estabilidade nos períodos analisados. A taxa de informalidade alcançou 53,0% da população ocupada, correspondendo a 1,9 milhão de trabalhadores informais.

RENDIMENTO MÉDIO

O rendimento real habitual de todos os trabalhos, fixado em R$ 2.164, não apresentou variação significativa em comparação com o mesmo período do ano anterior. No entanto, houve um aumento de 7,2% em relação ao trimestre anterior.