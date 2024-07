» Convenções partidárias: veja datas dos encontros que oficializam candidaturas em Fortaleza

Em Fortaleza, seis dos nove partidos que possuem pré-candidatos à Prefeitura já definiram datas para as convenções partidárias. As convenções que oficializam candidaturas para as eleições deste ano iniciaram no último sábado (20). O prazo final para os eventos é 5 de agosto.

Após a definição das candidaturas, as legendas têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Confira abaixo as datas das convenções em Fortaleza:

▪️ PSTU

Candidato: Zé Batista

Data: 27/07

▪️ PSD

Candidato: Célio Studart ou vice de Evandro Leitão

Data: 27/07

▪️ PDT

Candidato: José Sarto

Data: 28/07

▪️ UP

Candidato: Haroldo Neto

Data: 02/08

▪️ UNIÃO BRASIL

Candidato: Capitão Wagner

Data: 03/08

▪️ NOVO

Candidato: Eduardo Girão

Data: 03/08

O PT, com Evandro Leitão, ainda não definiu a data da convenção, que deve depender da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo interlocutores, é provável a vinda de Lula no último dia do prazo legal, 5 de agosto.

Da mesma forma, o PL, que vai lançar André Fernandes como candidato a prefeito, e o Psol, com Técio Nunes, também não divulgaram datas de suas convenções.

OUTROS PRAZOS

A partir de 16 de agosto, se inicia a propaganda eleitoral geral, após o encerramento do prazo de registro de candidaturas. A propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV ocorrerá de 30 de agosto a 3 de outubro. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro.