» Concurso para professores do ITA Ceará oferecerá 90 vagas e capacitação em Harvard

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) do Ceará ofertará um concurso para professores com 90 vagas para atuação no novo campus. A informação foi repassada nesta segunda-feira (27) pelo comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, durante coletiva de imprensa sobre a assinatura do convênio que autoriza a segunda etapa das obras do Instituto.

Conforme o comandante, os detalhes do edital ainda serão debatidos durante uma reunião com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGISP) nesta próxima quarta-feira (29). Contudo, Damasceno adiantou que os docentes contarão com uma pós-graduação em Harvard nas áreas de Engenharia de Energias e Engenharia de Sistemas.

ITA NO CEARÁ

O novo polo do ITA está sendo construído na Base Aérea de Fortaleza e deve ser concluído até dezembro de 2026, com investimento de R$ 180 milhões. A ordem de serviço foi assinada nesta segunda-feira (27) para a segunda fase de construções na estrutura que contará com alojamentos modernos, laboratórios de engenharia, auditórios, biblioteca, salas de aula e espaços de convivência.

As atividades do campus terão início em 2027, quando os alunos matriculados em São José dos Campos–SP serão transferidos para o Ceará. O projeto promete consolidar o ITA como um dos principais centros de inovação tecnológica do país, agora com forte atuação no Nordeste.