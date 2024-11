» Concurso para policial penal: turma com 900 concorrentes inicia curso de formação

O governador Elmano de Freitas anunciou que uma nova turma de policiais penais iniciará o curso de formação profissional a partir desta quinta-feira (21). O anúncio foi feito pelas redes sociais.

A nova etapa do processo seletivo do concurso contará com três turmas, sendo cada uma com 300 concorrentes. Destes 900 participantes, 600 serão aprovados e convocados para atuar no sistema prisional cearense.

“Desejo aos candidatos um excelente curso e reafirmo o compromisso de continuar fortalecendo as nossas Forças de Segurança”, disse Elmano.

O edital do concurso público da polícia penal cearense foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em abril deste ano. Além das 600 vagas para o efetivo, são previstas 200 vagas para cadastro de reserva.