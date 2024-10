» Composição da Câmara de Fortaleza poderá ser alterada após resultado do 2° turno das eleições

Recém-eleitos, os vereadores Apollo da Vicz (PSD) e Priscila Costa (PL) podem deixar suas cadeiras na Câmara Municipal de Fortaleza dependendo do resultado do 2° turno das eleições para a Prefeitura de Fortaleza.

Apollo, que obteve 12.772 votos, pode assumir um cargo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) caso Gabriella Aguiar, de seu partido, seja eleita vice-prefeita na chapa de Evandro Leitão (PT). Isso porque o primeiro suplente do partido na Casa, Simão Pedro (PSD), foi eleito prefeito de Orós. Logo, Apollo, que ocupa a segunda suplência, assumiria como deputado estadual. Seu lugar na Câmara Municipal passaria a ser ocupado por Tony Brito (PSD), que conquistou 12.177 votos.

Uma situação semelhante ocorre no Partido Liberal (PL). Se André Fernandes (PL) for eleito prefeito de Fortaleza, a vereadora Priscila Costa, primeira suplente do partido na Câmara dos Deputados, assumiria a vaga de André como deputada federal.

Priscila foi a vereadora mais votada da Capital, com 36.226 votos. No seu lugar na Câmara Municipal, Lael Sena (PL), que recebeu 5.782 votos, assumiria a cadeira.

No primeiro turno, André Fernandes liderou com 40,20% dos votos válidos,

enquanto Evandro Leitão obteve 34,33%. O segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.