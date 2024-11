» Cid Gomes rompe com Elmano de Freitas e Camilo Santana: “o PT está decidindo tudo”, diz deputada Lia Gomes

O senador Cid Gomes (PSB) anunciou o rompimento de sua aliança com o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana, após conversa nesta sexta-feira. A decisão foi confirmada à Jangadeiro pela deputada estadual Lia Gomes (PDT), irmã do ex-governador. Segundo ela, a posição, por enquanto, é pessoal de Cid, sem garantia de que o PSB deixará a base de apoio ao governo.

A informação do rompimento foi divulgada em primeira mão neste sábado (16) pelo jornalista Erivaldo Carvalho.

“Eu entendo que, se você faz parte de um grupo — e o Cid, tem uma participação muito importante na construção desse grupo — as decisões deveriam ser tomadas de maneira mais democrática. Não serem tomadas de uma maneira isolada e sempre privilegiando um partido só. Creio que Cid ficou um pouco cansado da maneira como as coisas vêm sendo conduzidas no grupo”, diz.

Ao ser questionada sobre os motivos do rompimento, Lia evitou apontar uma razão, mas indicou insatisfação com a escolha de Fernando Santana (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Segundo ela, embora Elmano queira optar por alguém de sua confiança para facilitar a aprovação de projetos, o “PT está decidindo tudo”.

“Eles já estão com a presidência [da República], com o Governo do Estado, ganharam a Prefeitura de Fortaleza e agora vão indicar uma pessoa para ser presidente da Alece. E o resto do grupo? O governador poderia escolher alguém do PDT. O Cid nunca fez questão de exigir coisa ou escolher nome. A ideia do grupo era que ele pudesse discutir e ser ouvido. Ele foi governador, entende que as decisões têm que ser do governador, mas isso não deve ser imposto”.

Embora desaprove a indicação, Lia revelou que o grupo, que busca se desvincular do PDT para entrar no PSB, não se articulou para lançar outro nome à presidência da Alece. Ainda assim, segundo ela, Elmano poderia ter considerado deputados como Salmito Filho e Osmar Baquit.

Procurada, a assessoria de Cid confirmou o rompimento e disse que “informações completas” serão divulgadas nesta segunda (18). Já a assessoria do governador não respondeu até esta publicação.