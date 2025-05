» Chacina das Cajazeiras: primeiro acusado é condenado a 790 anos de prisão

O primeiro acusado de envolvimento na Chacina das Cajazeiras foi condenado a 790 anos e 4 meses de prisão. Ednardo dos Santos Lima foi submetido a Júri Popular, com sessão que durou 15 horas, cujo parecer foi finalizado no início desta sexta-feira (9).

O caso “Forró do Gago” foi a maior chacina do Ceará, ocorrida em 27 de janeiro de 2018, com 14 mortes e 15 feridos.

No julgamento, foram analisados os argumentos e materiais. O Conselho de Sentença considerou Ednardo culpado 14 vezes pelo crime de homicídio consumado e 15 vezes por tentativa de homicídio, sendo um deles cometido contra um adolescente de 14 anos, além de participação em organização criminosa.

Além de Ednardo, outras 15 pessoas foram denunciadas por envolvimento nos crimes. Após a fase de instrução do processo (em que são apresentadas e produzidas provas para que o juiz possa avaliar os fatos), o juiz decidiu que oito acusados deveriam ser julgados por Júri Popular, no qual jurados decidem se são considerados culpados ou inocentes pelos crimes que estão sendo acusados.

No processo, o juiz também considerou que não havia provas suficientes para submeter seis acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Mas, apesar da decisão inicial, as pessoas em questão ainda podem responder pelo delito, caso surjam provas suficientes. Outro réu veio a óbito e teve a punibilidade extinta.

Esse caso, com tantos réus e tantas vítimas, possui mais de seis mil páginas, sendo considerado de alta complexidade pela Justiça. Vários pedidos e recursos ainda fazem parte do andamento, o que faz a conclusão demorar ainda mais. A condenação de Ednardo é consequência de um desmembramento do processo, exatamente para dar celeridade às diligências.

O CASO

A chacina aconteceu no dia 27 de janeiro de 2018, por volta de 0h40. Oito pessoas, acompanhadas de dois adolescentes, promoveram ataques nas proximidades do encontro das ruas Madre Tereza de Calcutá e Irmã Dorothy, e no entorno e interior do estabelecimento “Forró do Gago”. Na ocorrência, 14 pessoas foram mortas e outras 15 foram feridas.