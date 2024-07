» Ceará tem “Dia D” de vacinação contra hepatites no fim de semana

O Ceará realiza um “Dia D” de vacinação contra as hepatites em todo o estado no sábado (27). Em Fortaleza, o Vapt Vupt do Papicu (no piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza) estará aberto das 10h às 16h, com vacinação contra as hepatites e outros imunizantes de rotina, além de testagem rápida das hepatites B e C.

A programação com as salas abertas no sábado é divulgada pelos municípios. O dia D é uma oportunidade para pessoas de todas as faixas etárias atualizarem o seu calendário vacinal e adquirirem proteção para o retorno das férias.

A ação faz parte do encerramento da campanha Julho Amarelo, que orienta sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais. Durante todo o mês, a Saúde do Ceará promoveu atividades sobre a doença.

ENTENDA

As hepatites são infecções virais que afetam o fígado e podem se manifestar de forma silenciosa. As hepatites virais atingem o fígado e podem causar alterações leves e graves. Elas podem ser causadas pelos vírus A, B, C, D e E. No Brasil, são mais comuns os vírus A, B e C. A vacina é a principal forma de prevenção das hepatites A e B.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza, gratuitamente, os testes rápidos que detectam infecções pelos vírus B ou C e vacinas contra as hepatites A e B.