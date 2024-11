» Ceará tem apenas 1% das rodovias em ‘ótima’ condição e 20% em estado ‘ruim’ ou ‘péssimo’, diz CNT

O Ceará tem apenas 48 quilômetros de rodovias em “ótimas” condições, o que representa 1,3% dos 3.772 km analisados na Pesquisa CNT de Rodovias 2024, que avalia a infraestrutura viária do Brasil. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), cerca de 20% das estradas cearenses estão em situação “ruim” ou “péssima”.

A pesquisa mostra ainda que 78,7% das rodovias do Estado estão em condições “regular” ou “boa”. Além disso, foram identificados 203 pontos críticos, locais onde há quedas de barreira, pontes caídas ou estreitas, erosões, buracos grandes, interdições e estreitamentos na via.

🛣️ Conforme a pesquisa, a situação das rodovias no Ceará foi classificada assim:

– Ótimo: 48 km (1,3%)

– Bom: 1.175 km (31,2%)

– Regular: 1.793 km (47,5%)

– Ruim: 609 km (16,1%)

– Péssimo: 147 km (3,9%)

A avaliação considera três critérios: pavimento, sinalização e geometria da via, com 22 variáveis. De acordo com a CNT, os critérios são analisados a partir da perspectiva do usuário quanto à conservação e à segurança das vias.

Os principais problemas apontados mostram que mais de 30% do pavimento e 32,3% da geometria das vias estão em condições “ruins” ou “péssimas” no Ceará. Em contraste, a sinalização apresenta um cenário mais positivo, com 51,4% classificada como “boa”.

No total, o levantamento cobriu 111.853 quilômetros de rodovias, incluindo 67.835 km da malha federal (BRs) e 44.018 km de trechos estaduais. No cenário nacional, 7,5% das rodovias estão em condições “ótimas”, 25,5% em “bom” estado, 40,4% em “regular”, 20,8% em “ruim” e 5,8% em “péssimo” estado.

Com base nos dados, a CNT estima que o investimento necessário para reconstrução, restauração e manutenção do pavimento chega a R$ 99,7 bilhões. “Continuaremos a acompanhar de perto as transformações no setor, fortalecendo a agenda de investimentos e colaborando com os setores público e privado, para que o Brasil conquiste uma rede rodoviária à altura de seu potencial e de sua população”, declara o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa.