» Ceará realiza primeira cirurgia de feminização da voz em mulher trans: “o tom grave que me incomodava”

Ceará realizou, no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv), a primeira cirurgia de feminização da voz. A paciente, Davina Morais, de 33 anos, é a primeira mulher trans a passar pelo procedimento, que agora integra o catálogo de cirurgias do hospital. “Sinto minha voz mais suave, tranquila”, conta.

A cirurgia, chamada “glotoplastia de Wendler,” proporciona uma voz mais feminina, alinhando o timbre vocal à identidade de gênero, algo que muitas mulheres trans e travestis buscam para obter mais conforto consigo mesmas.

Davina lembra que, antes da cirurgia, terminava o dia com a voz rouca e desgastada devido ao esforço para suavizá-la. “Mesmo ajustando a minha voz de forma automática, eu ainda sentia que havia um timbre grave que me incomodava. Isso me levava a evitar situações em que eu precisava falar em público, por exemplo. No meu caso, minha voz me causava disforia porque ela não correspondia à imagem que eu via de mim mesma”, diz.

Davina via a cirurgia também como uma proteção. “Fugir do timbre grave me dá um conforto maior para transitar pelo mundo sem ser atingida por certas violências. Já fui vítima de diferentes tipos de violência, inclusive física, e essa cirurgia é uma forma de evitar algumas dessas situações”, afirma.

A coordenadora médica do Serviço de Otorrinolaringologia do Helv, Débora Lima, explica que o procedimento é realizado sem cortes externos. “Com o auxílio de instrumentos especiais, como o microscópio, o comprimento da prega vocal é reduzido. São dados dois pontos para haver maior tensão e diminuição do comprimento e da massa dessa corda vocal”, detalha.

A coordenadora do Serviço Ambulatorial Transdisciplinar para Pessoas Transgênero (Sertrans), Andie de Castro Lima, reforça que a cirurgia é essencial para pessoas trans. “Procedimentos cirúrgicos de redesignação vocal como a glotoplastia podem ter impactos consideráveis na autoestima e na autoeficácia das pessoas trans”, explica.

Essa cirurgia é agendada via Central de Regulação do Estado, com demanda vinda principalmente de pessoas atendidas pelo Sertrans.