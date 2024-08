» Ceará investiga morte de feto por suspeita de febre Oropouche

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) investiga a possível ligação entre a morte de um feto e a infecção por febre do Oropouche. A informação foi divulgada pela secretária de Saúde do estado, Tânia Coelho, nesta segunda-feira (12), durante o seminário “Febre do Oropouche: como enfrentar a arbovirose no Ceará”, realizado em Fortaleza.

De acordo com a secretária, o óbito fetal ocorreu no último fim de semana. A gestante, de 40 anos, foi atendida no município de Capistrano.

O boletim epidemiológico mais recente da secretaria revela que, em 2024, o Ceará já registrou 122 casos de febre do Oropouche, quatro deles em gestantes. A maioria dos casos foi confirmada em seis municípios do Maciço de Baturité: Aratuba (32), Pacoti (29), Mulungu (26), Capistrano (12), Redenção (20) e Palmácia (3).

Segundo a Sesa, a grande parte dos casos confirmados é de pessoas que residem ou frequentam a zona rural. Apesar dos números, a febre do Oropouche ainda não é considerada endêmica no estado, mas a secretaria ressaltou a importância de um plano de ação.

“Estamos aqui com o Oropouche nos trazendo várias surpresas. O vírus saiu da Região Norte, desceu para o Nordeste, com uma apresentação atípica. O vírus está sofrendo mutação, consequência de nossa invasão no habitat, desmatamento, alterações que a gente tem causado no ambiente”, afirmou a secretária.

SOBRE A DOENÇA

A febre do Oropouche é uma doença viral transmitida pelo mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim, polvinha ou mosquito-pólvora, entre outros. Os sintomas, que duram de dois a sete dias, incluem febre, dor de cabeça e dores musculares, além de tonturas, dor atrás dos olhos, calafrios, sensibilidade à luz, náuseas e vômitos.

O diagnóstico deve ser confirmado por exame laboratorial. É necessário acompanhamento médico e repouso.

(Foto: Coleção de Ceratopogonidae do IOC/Fiocruz)