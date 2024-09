Ceará está entre os 16 estados sob alerta laranja de baixa umidade emitido pelo Inmet - TV Jangadeiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para baixa umidade no Ceará e em outros 16 estados, incluindo Distrito Federal. O alerta afeta as áreas do sertão, sul e centro-sul cearense.

O Inmet recomenda que a população beba mais líquidos e evite atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, das 10h às 16h. Também é importante que as pessoas intensifiquem o uso de hidratantes e umidifiquem os ambientes.

Com umidade relativa do ar variando entre 12% e 20%, os estados com alerta laranja são Tocantins, Rondônia, Pará, BNahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná.