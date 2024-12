» Campanha de vacinação antirrábica tem prazo ampliado até dia 27 de dezembro em Fortaleza; confira

A Prefeitura de Fortaleza anunciou que a Campanha Vacinação Antirrábica para cães de gatos será prorrogada até o dia 27 de dezembro. A ação, que teria sido finalizado na última terça-feira (10) segue com a meta de vacinar, pelo menos, 80% dos cães da cidade.

➡️ Arraste para o lado e confira os locais disponíveis para vacinação.

Até o dia 12 de dezembro o programa de vacinação alcançou 291.391 animais em Fortaleza, sendo 192.328 cães – que corresponde a 66,88% – e 99.063 gatos. Como os números não alcançam o objetivo da campanha ainda, a extensão do prazo vem como a chance de cumprimento dessa meta.

“A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% dos cães, e, atualmente, alcançamos 66,88%%. Com a ampliação do prazo, esperamos atingir o percentual esperado”, destaca Atualpa Soares, gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos de Fortaleza.

CUIDADOS COM OS ANIMAIS

🐶 Cães: Durante a vacinação, é necessário que os animais usem coleira. Para cães mais agressivos, é obrigatório o uso de focinheira.

🐈 Gatos: Devem ser transportados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes.

🪪tutores devem ser maiores de 18 anos e apresentar a carteira de vacinação de seus animais. Caso não possuam a carteira, ela será fornecida no momento da imunização.

Não serão vacinados os animais gestantes, amamentando filhotes ou que apresentem febre, diarreia ou outras enfermidades.