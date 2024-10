» Camilo Santana assina ordem de serviço de seis novos campi do IFCE nesta sexta-feira

O ministro da Educação, Camilo Santana, assinará a ordem de serviço de seis novos campi do Instituto Federal do Ceará (IFCE), sendo dois em Fortaleza, nesta sexta-feira (18). A informação foi confirmada em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7, nesta quarta-feira (16).

Na Capital, um dos institutos será na Avenida Bezerra de Menezes, onde funcionava a Secretaria da Segurança, e outro na Av. Washington Soares, ao lado do Regimento de Polícia Montada. Os outros serão nas cidades de Campos Sales, Mauriti, Cascavel e Lavras da Mangabeira

“Serão 100 novos institutos federais no país para garantir acesso à educação de qualidade”, destaca.

Questionado sobre o pedido de suspensão do pagamento do Pé-de-Meia, feito pelo Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Camilo disse que “é uma surpresa”. Segundo revelado pelo portal UOL, o MPTCU investiga supostas ilegalidades na execução do programa.

“Para mim, é uma surpresa, porque todo o processo passou pela área jurídica tanto do Ministério quanto pela AGU (Advocacia-Geral da União), foi uma lei aprovada em Congresso Nacional. Fico impressionado como pessoas querem tirar nossos direito de apoiar jovens estudantes”, disse.

PORTAS ABERTAS PARA IZOLDA

Segundo o ministro, as portas do MEC estão abertas para receber a ex-secretária executiva, Izolda Cela. Ela deixou a pasta para concorrer às eleições em Sobral pelo PSB, mas perdeu a disputa. “As portas do MEC estão abertas para que ela possa continuar contribuindo com nosso país. Caberá à ela a decisão”.

CRÍTICAS A ANDRÉ

Padrinho da candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza, Camilo afirmou que ele “está mais preparado, é mais maduro e tem o melhor time”, pontuando que “ninguém faz nada sozinho”. Ele criticou André Fernandes (PL) por “falar em nova política”, mas “estar alinhado ao que há de mais antigo”, mencionando o apoio de Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT).

“É importante as pessoas percebam o risco da capital cearense ser entregue a uma pessoa que não está preparada, um aventureiro que não tem propostas para a cidade”.