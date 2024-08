» Camilo diz que vai tirar férias para ajudar Evandro Leitão na campanha e anuncia nova visita de Lula em Fortaleza

O ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou que vai tirar férias para se engajar na campanha eleitoral de Evandro Leitão (PT), que disputa a Prefeitura de Fortaleza.

Camilo anunciou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará uma nova visita à Fortaleza ainda no primeiro turno. O ministro participou da inauguração do Comitê Central, que aconteceu na noite deste sábado (25).

“Eu vou entrar na campanha fortemente aqui em Fortaleza. Aliás, eu vou até tirar férias para entrar na campanha aqui em Fortaleza, porque eu quero bem a Fortaleza e Fortaleza precisa mudar os seus rumos”, disse o petista.

Logo depois, Camilo disse, “inclusive, Evandro, o Lula mandou um abraço pra você e disse que ainda vem aqui no 1° turno na sua campanha em Fortaleza”, completou.

O presidente visitou o Ceará quatro vezes neste ano, tendo vindo à capital três vezes. Na última visita, em agosto, ele participou da convenção partidária que oficializou Evandro como candidato na disputa pela prefeitura.

O ministro, no entanto, não poupou críticas aos adversários. Sem citar nomes, disse que a capital tem três projeto em disputa nesta eleição. “O primeiro projeto é o do atual prefeito, que sucateou a saúde e criou a taxa do lixo. O segundo é o do Bolsonaro, são aqueles que representam Bolsonaro, aquele do negacionismo, da Fake News, da mentira. Mas esse palanque é o da esperança”, bradou.

Logo em seguida, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), discursou no palanque e reforçou as investidas aos demais proponentes ao Paço Municipal. O chefe do Executivo criticou o prefeito José Sarto (PDT), afirmando que ele “infelizmente abandonou o povo mais pobre de Fortaleza”, fez menção aos outros nomes na disputa.

“Um é Bolsonaro declarado e o outro é Bolsonaro é envergonhado. Eu não quero nenhum Bolsonaro. O time que eu quero em Fortaleza é o de Lula e o de Camilo, que olha para o povo mais pobre”, disse ele, fazendo menção a André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil).

Já o candidato Evandro Leitão (PT), julgou que a gestão Sarto foi “ausente”, “enganou”, “abandonou” e “negligenciou” Fortaleza. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) afirmou ainda que lamenta ter sido colega de André Fernandes na Alece. “Infelizmente, o desequilíbrio predomina. Infelizmente, os comportamentos não são aqueles que o fortalezense deseja”.