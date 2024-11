» Cães da raça pitbull só podem circular em espaços públicos entre 23h e 4h, segundo lei estadual

O Ceará possui uma lei estadual que determina que os tutores de pitbull só podem circular com seus animais em espaços públicos entre as 23h e as 4h. Além da restrição de horário, a legislação exige que o tutor seja maior de idade e conduza o animal com guias adequadas, como enforcador e focinheira.

Apesar das restrições impostas pela lei estadual, um morador do bairro Itaoca, em Fortaleza, foi flagrado por câmeras de videomonitoramento desrespeitando a legislação.

Nas imagens, o homem aparece passeando com seu cachorro da raça Pitbull por volta das 18h. O animal estava sem focinheira e enforcador e próximo de crianças que brincavam na rua no momento.

Uma pessoa, que não quis ser identificada, relatou que, mesmo diante das reclamações dos moradores, o homem não se incomoda em repetir a prática e ainda discute com quem questiona.

“A moça pediu para ele ter mais cuidado com o cachorro devido às crianças que estavam ali, mas ele partiu para a discussão. O homem chegou a deixar o animal em casa e voltou para ameaçar quem reclamou”, disse.

📲 Assista ao vídeo e confira o relato.