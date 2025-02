» Bebê de dois meses é salvo de engasgo por policial no interior do Ceará

Um bebê, de dois meses de vida, foi salvo de um engasgo por policiais militares no município de Marco, na noite de segunda-feira (4).

Uma patrulha da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu a um chamado de emergência na localidade de Triângulo do Marco. A equipe se deparou com a mãe do bebê desesperada, pedindo socorro. Confira no vídeo:

Segundo a PMCE, a criança já apresentava sinais de perda de vitalidade quando um dos PMs realizou a manobra de Heimlich. Após a estabilização, o bebê foi levado na viatura para uma unidade hospitalar, onde foi constatado que ele estava fora do perigo.