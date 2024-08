» Bairros de Fortaleza terão abastecimento de água suspenso nesta quinta-feira

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) emitiu um comunicado informando que nove bairros de Fortaleza terão seu abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira (8), das 8h às 18h.

De acordo com a Cagece, a interrupção do fornecimento de água é programada e se deve à implantação de distritos de medição e controle, que buscam modernizar a infraestrutura local com a instalação de Válvulas Reguladoras de Pressão.

Após a paralisação e a conclusão dos serviços, a distribuição de água deve ser retomada imediatamente. No entanto, em áreas mais altas ou distantes da estação de tratamento, a normalização total do serviço pode levar até quatro horas.

A Cagece orientou que, durante o período de suspensão do abastecimento, a população modere o consumo de água, priorizando o consumo humano e as atividades essenciais.

Para dúvidas ou mais informações, a Cagece disponibiliza a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) e a assistente virtual no portal da companhia.