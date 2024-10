» Avenida de Fortaleza será bloqueada para finalização de obras de drenagem

A Av. Historiador Raimundo Girão, na Praia de Iracema, será parcialmente bloqueada a partir desta segunda-feira (21) para a finalização do novo sistema de drenagem, parte do projeto de requalificação da área.

As obras, que ocorrem no trecho entre as ruas Antônio Augusto e João Cordeiro, no sentido Aldeota/Centro, devem prosseguir até o final de dezembro, segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). Além da avenida, a Rua João Cordeiro, no trecho entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar, também será interditada.

O bloqueio, que afeta duas faixas da via, é necessário para a conclusão das obras de drenagem e nova pavimentação asfáltica. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) está gerenciando os desvios de tráfego para minimizar os impactos.

ROTAS ALTERNATIVAS

Motoristas que trafegam pela Av. Historiador Raimundo Girão em direção ao Centro devem acessar a Av. Ildefonso Albano, seguir pela Av. Beira-Mar e retornar à Av. Historiador Raimundo Girão pela Rua Arariús. Já para aqueles que trafegam pela Rua João Cordeiro e pretendem acessar a Av. Beira-Mar, o desvio indicado inclui seguir pela Av. Historiador Raimundo Girão, Rua Ildefonso Albano e Av. Monsenhor Tabosa.

TRANSPORTE PÚBLICO

O desvio também altera o itinerário de diversas linhas de ônibus. Entre as linhas afetadas estão 011 – Circular I/Centro, 051 – Grande Circular I e 905 – Meireles/Centro. As mudanças afetam o trajeto no sentido oeste/leste, com o novo percurso passando pela Av. Historiador Raimundo Girão, Rua Ildefonso Albano e Av. Beira-Mar.

OBRAS

Iniciadas em abril de 2023, as obras de urbanização da Praia de Iracema fazem parte de um grande projeto que abrange toda a orla, desde a Av. Rui Barbosa até a comunidade do Poço da Draga.

A segunda etapa, em andamento, inclui a construção de banheiros públicos, áreas de lazer, como a Areninha, e a urbanização do espigão do Poço da Draga.