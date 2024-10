» Após ser eleito, Evandro vai a Brasília para participar de reunião com Lula, Camilo e Elmano

Após ser eleito prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) está em Brasília nesta terça-feira (29), onde participou de uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o ministro da Educação, Camilo Santana, e com o senador Cid Gomes (PSB). O governador do Ceará, Elmano de Freiras, também viajou à capital brasileira para participar do encontro entre aliados.

O momento foi compartilhado pelos políticos em publicação redes sociais. “Estaremos cada vez mais unidos para transformar nossa Fortaleza numa cidade mais justa, melhor para todas e todos. Juntos seremos a Fortaleza das oportunidades”, comentaram Evandro, Elmano e Camilo em postagem feita em colaboração.

A vitória de Leitão representa o retorno do PT ao comando de uma capital brasileira, após oito anos fora do poder em municípios dessa categoria.

HISTÓRICO:

O deputado estadual Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleito prefeito de Fortaleza com 50,38% dos votos válidos, superando o deputado estadual André Fernandes, do Partido Liberal (PL), que obteve 49,62%.

A diferença entre os dois candidatos foi de apenas 10.838 votos, o que representa 0,72%. Esse percentual é o menor registrado entre os municípios que disputaram o segundo turno das eleições municipais deste ano e também na história das eleições em Fortaleza.

O cenário e os resultados se assemelham ao pleito presidencial de 2022, quando o petista Lula foi eleito em uma disputa igualmente acirrada contra Jair Bolsonaro (PL).

