» Após polêmica, Conselho da UFC reconsidera substituição do nome da Concha Acústica

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio de Almeida, anunciou que convocará o Conselho Universitário (Consuni) nesta segunda-feira (18) para reavaliar a denominação da Concha Acústica. A reunião ocorre após polêmica gerada pela decisão de homenagear um ex-estudante morto durante a ditadura militar, substituindo o nome de Antônio Martins Filho, primeiro reitor e fundador da UFC.

No dia 1º de novembro, o Consuni aprovou o nome “Concha Acústica Bergson Gurjão Farias”, em homenagem ao estudante de Química e vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Na ocasião, a UFC defendeu a validade da mudança, explicando que, “em 1959, foi afixada uma placa informal em homenagem ao fundador e primeiro reitor, mas tal denominação nunca ocorreu no âmbito do Consuni, órgão máximo da UFC e a quem cabe legislar sobre esse tipo de matéria”.

Porém, nesta quinta-feira (14), a UFC divulgou que, após a escolha do nome de Bergson, foi encontrada uma ata datada de 29 de agosto de 1959. O documento, elaborado por uma comissão de estudantes de Engenharia, solicitava que o nome do então reitor, Antônio Martins Filho, fosse dado ao Auditório da Concha Acústica — proposta aprovada na época.

“Essa ata não foi encontrada antes da 138ª Sessão Ordinária do CONSUNI porque a busca havia sido feita apenas no acervo que reunia portarias da Reitoria e resoluções dos conselhos, sem que tivesse sido encontrada nenhuma norma que nomeasse nem a Concha Acústica, nem seu auditório”, explicou a UFC.

Neste dia 13 de novembro, o Memorial da UFC localizou o documento que registrava a aprovação do nome “Auditório Martins Filho” para o espaço. Com isso, Custódio convocou o Consuni para debater e decidir sobre o nome da Concha Acústica e de seu auditório.

A mudança do nome do local gerou críticas no meio acadêmico e fora dele. Entre os opositores, destacam-se o cientista político e ex-reitor da UFC, Paulo Elpídio de Menezes, além do ex-reitor Cândido Albuquerque e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, filho de um ex-reitor.