» Após 1° encontro com Sarto, Evandro diz que “não terá caça às bruxas”; prefeito responde “não tem bruxas”

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), destacou que não haverá “caça às bruxas” na gestão atual, ao afirmar que a transição de governo será pautada pelo respeito à equipe atual. O petista garantiu que não perseguirá servidores. Ele se encontrou com o atual prefeito, José Sarto (PDT), pela primeira vez nesta terça-feira (12) para iniciar os trabalhos de transição.

“Conversei com Sarto e disse que não haveria caça às bruxas, e ele disse que não tem bruxas. Eu disse que, evidentemente, jamais iria fazer nenhum tipo de perseguição, até porque o meu perfil sempre foi esse”, disse. O encontro aconteceu no Paço Municipal, no Centro.

Sobre manter ocupantes de cargos atuais nas Secretarias, ele considerou a possibilidade. “Nenhuma dificuldade se porventura constatar que podemos aproveitar uma ou outra pessoa, assim o fazemos”.

A primeira reunião oficial das comissões de transição ocorrerá somente pela tarde, às 14h30, na Academia do Professor, também no Centro. A equipe de Sarto é coordenada pelo secretário de Governo, Renato Lima, enquanto a de Evandro é liderada pela vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD).

Na ocasião, serão discutidos principalmente o andamento de obras da gestão municipal e a situação fiscal e financeira da Prefeitura.

O QUE É A TRANSIÇÃO DE GOVERNO?

A transição de governo é o processo em que a equipe da gestão atual repassa informações sobre o andamento da administração municipal para os representantes do prefeito eleito. Esse processo envolve, entre outros pontos, a entrega de dados sobre a situação econômica do município, como despesas, dívidas e receitas da Prefeitura.