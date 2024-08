» André Fernandes ironiza decisão judicial de suspender pesquisa em que estaria na liderança

Após a Justiça Eleitoral do Ceará atender ao pedido do União Brasil, partido de Capitão Wagner, e suspender a divulgação da pesquisa de intenção de voto da AtlasIntel para as eleições municipais de Fortaleza, o deputado André Fernandes (PL), que liderava o levantamento, reagiu chamando a ação de “desespero”.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite de sexta-feira (9), André Fernandes comentou de forma irônica a suspensão da pesquisa: “olha que interessante! A Justiça proibiu a divulgação de uma pesquisa em que eu estava na frente. Tá sentindo o cheirinho de desespero?”, disse o deputado, rindo.

No processo, o UB argumenta que a pesquisa apresenta falhas como erro no cálculo da amostra, divergências com o público-alvo, ausência de um questionário completo e falta de um sistema de conferência da coleta de dados, apontando para “deficiência técnica e indícios de manipulação.”

A Justiça concordou com os argumentos e suspendeu a divulgação até que uma análise técnica mais detalhada seja realizada. Segundo o juiz Victor Nunes, o levantamento poderia, “ao menos em tese, induzir a erro a opinião do eleitorado”. A multa por descumprimento da decisão liminar é de R$5.000 por dia.

Após a decisão, o CEO do AtlasIntel, Andrei Roman, se manifestou nas redes sociais, criticando a ação do UB e destacando o desempenho do instituto em eleições anteriores. Roman afirmou que, em 2020 e 2022, as pesquisas da AtlasIntel foram as que melhor capturaram o desempenho de Capitão Wagner. “Como agora a pesquisa é desfavorável, ele tenta impugnar”, disse.

Roman também respondeu às alegações do partido, classificando-as como “fraquíssimas” e reafirmou a confiança na precisão da pesquisa. A AtlasIntel retirou temporariamente a divulgação do levantamento, “mas iremos apresentar defesa e iremos vencer essa ação no mérito”, disse.

A pesquisa, encomendada pela Focus Poder, indicava um empate técnico entre quatro candidatos à Prefeitura de Fortaleza, com André Fernandes liderando as intenções de voto, seguido por Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Capitão Wagner.