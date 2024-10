» Água em cidade cearense apresenta concentração de urânio sete vezes acima do permitido

A água de poços no município de Santa Quitéria, no interior do Ceará, apresentou concentração de urânio acima do valor permitido. Das 15 amostras coletadas no distrito de Trapiá, em 14 foram identificada concentração até sete vezes acima do valor de referência, que é de 0,03mg/L. As informações foram confirmadas para a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Em nota, a Sesa explicou que o comprometimento da qualidade da água se dá por causas naturais, “sob a conclusão de que o solo do local apresenta alta concentração do metal”.

De acordo com a pasta, “até o momento não foram identificadas condições clínicas e epidemiológicas de doenças sob suspeita de estarem relacionadas ao metal” em Trapiá. As funções renais são mais predispostas a sofrerem efeitos do urânio. A localidade fica a um raio de 70 km de distância da jazida de Itataia.

Ao Jornal Jangadeiro, o Governo do Ceará informou que, desde que tomou conhecimento sobre a qualidade da água, tem tomado as medidas necessárias para minimizar a situação e resolver o problema no abastecimento, como envio de 15 carros-pipa diários e início do funcionamento da adutora, nesta semana, que levará água do açude Araras até a localidade. As outras ações são:

🚰 Criação de um Comitê Emergencial para Gerenciamento de Riscos e Contenção de Danos;

🚰 Interdição imediata dos pontos de coleta das amostras em que foi identificada a presença de urânio;

🚰 Orientação e acompanhamento multidisciplinar da população local;

🚰 Elaboração de Plano de Contingência em resposta ao evento adverso, a partir de estratégia planejada e intersetorialmente articulada, objetivando minimizar efeitos.

Outras medidas serão adotadas de acordo com a necessidade. Órgãos como Ministério da Saúde, Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) e suas vinculadas, Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Casa Civil e outros entes relacionados ao tema foram comunicados sobre a situação.

(Foto: Reprodução/Blog do Amaury Alencar)