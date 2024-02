Corpo de Bombeiros cortou 46 árvores em situação de perigo no Ceará - TV Jangadeiro

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) cortou 46 árvores em situação de perigo no Ceará, em um período de 48 horas, devido às fortes chuvas na região. Ao todo, 12 municípios registraram ocorrências.

Além de Fortaleza, as cidades de Caucaia, Maracanaú, Iguatu, Brejo Santo, Crato, Horizonte, Ipu, Jardim, Juazeiro do Norte e Pacoti também tiveram árvores retiradas.

Dezoito das árvores estavam em vias públicas; dez tombadas em situação de perigo; nove estavam em residências; sete em instituições públicas e duas sob verificação, segundo a Corporação.

Atendimento

O CBMCE pode ser acionado pelo 193, inclusive à noite, nos finais de semana e feriados. Além disso, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (URBFor) da Prefeitura de Fortaleza disponibiliza o serviço de poda e corte em dias úteis de modo programado.

Registros em 2023

O CBMCE atendeu a 1415 ocorrências com árvores em situação de perigo em 2023. O acumulado indica uma redução de 7,87% em relação ao mesmo período do ano anterior.