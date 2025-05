» Três policiais são presos por morte de empresário morto no dia de seu aniversário em Fortaleza

Três policiais militares foram presos suspeitos de envolvimento na execução do empresário Vinícius Cunha, sócio-diretor do grupo de comunicação Uirapuru, que atua na região Jaguaribana. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (9), nove dias após o crime. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelas redes sociais.

💬 “Ao mesmo tempo em que lamento que agentes públicos se envolvam em práticas criminosas, enalteço o trabalho da nossa polícia séria e comprometida, a imensa maioria, para combater a bandidagem. Não deixaremos crimes impunes e prenderemos quem quer que seja, um a um, para garantir mais segurança e justiça para nossa população”, declarou na publicação.

RELEMBRE

O empresário Vinícius Cunha Batista, de 47 anos, foi brutalmente executado com pelo menos 10 tiros em Fortaleza, no dia em que comemorava o aniversário, em 30 de abril. O crime ocorreu na Rua Juca Fontenelle, próximo a uma panificadora onde a vítima estava sentada conversando com duas pessoas.

Vinícius Cunha Batista era natural de Ibicuitinga e morava em Limoeiro do Norte, deixando esposa e duas filhas. A vítima era proprietária da Rádio Uirapuru Jaguaribana, com unidades em Morada Nova e Limoeiro do Norte; da Provale, empresa de iluminação pública; Serven Tech e MAVI Distribuidora.