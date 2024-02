Após fortes chuvas, 95% da energia elétrica no Ceará já foi restabelecida - TV Jangadeiro

De acordo com a Enel Distribuição Ceará, a eletricidade está restabelecida para mais de 95% dos clientes da cidade de Fortaleza, Região Metropolitana e interior do Estado, regiões afetadas pelas fortes chuvas no fim de semana.

Segundo a nota da companhia, houve um crescimento de 70% das equipes de emergência para atender às demandas nos últimos dias. “Seguem trabalhando dia e noite na reconstrução dos trechos da rede elétrica danificados para normalizar o serviço a todos os clientes o mais brevemente possível”, disse a Enel.

No entanto, seguidores do Jornal Jangadeiro, de diferentes municípios, relatam que continuam sem luz. Alguns afirmam estar sem eletricidade há mais de 48 horas.

Em caso de falta de energia, a orientação é de que os clientes acionem, preferencialmente, os canais digitais da distribuidora:

📲 WhatsApp, pelo número (21) 99601-9608, aplicativo da Enel Ceará ou site www.enel.com.br.

☔ FIM DE SEMANA

Com as chuvas do sábado (10) e domingo (11), alguns bairros de Fortaleza registraram falta ou oscilações de energia. Em muitos casos, o problema de fornecimento foi causado pela queda de árvores, que puxaram os fios e, consequentemente, derrubaram postes. Segundo a distribuidora, foram registradas mais de 100 ocorrências envolvendo vegetação só no sábado.