Pré-Carnaval de Fortaleza tem reforço de mais de mil policiais em polos de festa

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) contará com o reforço de 1.197 mulheres e homens para o Pré-Carnaval 2024 de Fortaleza. Os polciais, em policiamento a pé e com viatura, estarão espalhados pelos polos como o Aterrinho da Praia de Iracema, Benfica, Raimundo dos Queijos, Parque Rachel de Queiroz, Passeio Público, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Centro Cultural Belchior, Espigão do Náutico e Praça do Ferreira.

Já a Polícia Civil do Ceará (PCCE) atuará com seis delegacias plantonistas para registrar flagrantes e diligências. São elas: 2º Distrito Policial (DP), 10º DP, 34º DP, Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A atualção do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) será em pontos bases em quartéis próximos aos polos do ciclo carnavalesco, com apoio de viaturas.

O plano operacional foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). As ações seguem até o dia 4 de fevereiro de 2023, último domingo de festa do pré-carnaval. Os trabalhos são orientados pela Coordenadoria de Planejamento Operacional da SSPDS (Copol/SSPDS