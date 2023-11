Salário mínimo pode ser de R$ 1.421 em 2024, prevê Ministério do Planejamento e Orçamento - TV Jangadeiro

O salário mínimo pode chegar a R$ 1.421 em 2024, de acordo com proposta enviada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ao Congresso Nacional. Este valor é R$ 101 maior que o piso pago atualmente, que é de R$ 1.320.

A informação foi divulgada pela titular da pasta, Simone Tebet, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (27).

O reajuste sugerido está acima da inflação acumulada neste ano, de acordo com a nova regra de reajuste do salário mínimo, que leva em conta a inflação projetada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até novembro de 2023, somada ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores.