Capivara aparece em lago de Fortaleza - TV Jangadeiro

Uma capivara foi vista na noite deste sábado (18), no Lago Jacarey, em Fortaleza. Nas imagens, registradas por moradores, o animal entra no lago e some em meio às águas.

A aparição não é um caso isolado. Em outubro, três capivaras foram vistas passeando no entorno do mesmo lago. O grupo de animais chamou a atenção de moradores e visitantes.

Segundo os Bombeiros, em casos como esse, deve-se acionar os bombeiros militares por meio do número 193.

“A legislação ambiental protege os animais silvestres. Por isso, devemos sempre manter distância desses animais para evitarmos possíveis acidentes, devido ocorrerem situações em que eles podem atacar”, alerta a corporação.

Sobre o animal

A capivara ou capincho é uma espécie de mamífero roedor do mesmo grupo ao qual se classificam as pacas, cutias, os preás e o porquinho-da-índia. A capivara é extremamente adaptável e tem seu habitat associado a rios, lagos e pântanos, do nível do mar até 1 300 m de altitude.

(Imagens: Alexandre Santos)