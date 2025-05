» CE tem alta de casos de vírus da bronquiolite: Sesa aponta mais de mil casos de síndromes respiratórias em 1 mês

Em 1 mês, o Ceará registrou mais de mil casos de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). O vírus sincicial respiratório (VSR) pode causar infecções como bronquiolite e pneumonia.

Segundo dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), de 6 de abril a 3 de maio, foram contabilizados 1.056 casos das síndromes, em todas as regiões do estado, tendo Fortaleza e Sobral como os municípios com mais ocorrências: 246 e 175, respectivamente.

Crianças de até 4 anos foram as mais atingidas, representando 64% das ocorrências. Com 678 registros, o grupo é o mais afetado, incluindo 378 bebês de até 11 meses de vida. Nos idosos a partir de 60 anos, foram 186 ocorrências.

Por outro lado, o número de registros diminuiu a partir de maio, já que o vírus se manifesta com maior frequência nos meses chuvosos. Outros agentes epidemiológicos analisados pela Sesa também tiveram quedas, como Sars-Cov-2 (causador da covid-19), Influenza A e B, Rinovírus e Adenovírus.

SOBRE O VSR

O Vírus Sincicial Respiratório é um vírus comum que causa infecções no trato respiratório. Os sintomas são, geralmente, leves, semelhantes a um resfriado, mas podem causar complicações como inflamação das vias aéreas, gerando dificuldade para respirar, e levar à bronquiolite (caracterizada pela inflamação dos bronquíolos) ou pneumonia (que afeta os alvéolos dos pulmões).

Coriza, tosse, chiado no peito, dificuldade para respirar, falta de apetite, irritabilidade e cansaço são sintomas a se observar em crianças possivelmente infectadas com o VSR. Esse grupo é considerado de risco, pois são mais suscetíveis a formas graves da doença, especialmente prematuros e com problemas de saúde. Em adultos, os sintomas são mais leves, mas podem ser mais graves a partir de condições de saúde pré-existentes. Idosos e pessoas com doenças crônicas precisam tomar cuidado.

Lavar bem as mãos, evitar contato próximo com pessoas adoentadas e higienizar superfícies são indicações contra o vírus, além de buscar as vacinas contra doenças respiratórias.