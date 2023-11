Duas pessoas morrem e nove ficam feridas após colisão entre veículos na Região Metropolitana - TV Jangadeiro

Duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas após a colisão entre dois veículos numa rodovia próxima ao Bairro Alto do Cumaru, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste sábado (18).

De acordo com as primeiras informações policiais, além dos dois óbitos, outras nove vítimas foram socorridas para unidades hospitalares.

Em nota, a Secretaria de Segurança (SSPDS) informou que “uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local da ocorrência, onde foram coletados indícios que subsidiarão as apurações”. E que a Delegacia Metropolitana de Pacajus, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), apura o caso.