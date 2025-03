» Bienal do Livro Ceará 2025 chega a Fortaleza com programação gratuita e inclusiva; confira

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, um dos maiores eventos literários do Brasil, acontecerá de 4 a 13 de abril no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Com uma programação totalmente gratuita e voltada para a democratização do acesso à literatura, o evento traz como tema desta edição a diversidade e o protagonismo feminino.

O tema da edição deste ano, “Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura”, traz à tona a luta e a resistência das mulheres na literatura. Nesse contexto, pela primeira vez, a curadoria será inteiramente feminina, com a participação das escritoras cearenses Nina Rizzi e Sarah Diva Ipiranga, da autora travesti Julie Trudruá Dorrico e da ativista pela diversidade Amara Moira.

➡️ A programação inclui uma série de palestras, mesas-redondas, conferências, oficinas e contações de histórias, além de lançamentos de livros e apresentações artísticas.

📙A feira também contará com mais de 100 mil títulos expostos, oferecendo aos visitantes uma vasta variedade de obras nacionais e internacionais.

Em 2022, a Bienal atraiu mais de 400 mil visitantes e movimentou R$ 11,4 milhões em vendas. A edição deste ano pretende superar as expectativas, ampliando o acesso ao livro e à leitura, com especial atenção à participação de estudantes de todas as regiões do Ceará.

🫂📚 ATRAÇÕES CONFIRMADAS

Grandes nomes da literatura nacional estarão presentes, como Jarid Arraes, Helena Vieira e a cearense Socorro Acioli. Arraste para o lado e confira todas as atrações confirmadas no evento ➡️

SERVIÇO ⤵️

Data: 4 a 13 de abril, das 10h às 22h

Local: Centro de Eventos do Ceará – Avenida Washington Soares

Acesso: Gratuita e aberta ao público