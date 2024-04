“Já fomos uma boa empresa. Temos que resgatar isso. Queremos ficar no Ceará”, diz presidente da Enel - TV Jangadeiro

O presidente da Enel Distribuição Ceará, José Nunes de Almeida, reconheceu que a concessionária de energia “já foi uma boa empresa” e que deve resgatar o reconhecimento dos clientes. Segundo ele, a empresa quer continuar no Ceará.

“Já fomos uma boa empresa, com excelente serviço. Temos que retrilhar esse caminho e resgatar isso. O mais importante é quando você começa a ter a percepção e o reconhecimento do cliente. Esse é o grande desafio”, disse o presidente em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews 101.7.

Sobre a renovação da concessão no estado, que encerra em 2028, José Nunes confirmou que a Enel deseja permanecer. Em 2022, a empresa anunciou que venderia sua distribuidora de energia no Ceará para priorizar a atuação em São Paulo e no Rio de Janeiro e focar em investimentos fora do país.

“Foi revisada essa estratégia e queremos continuar no Ceará. A renovação das concessões ainda é uma interrogação, mas aguardamos a atualização das concessões e continuamos”, explicou.

CPI DA ENEL

Em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que investiga a empresa no estado, o presidente da Enel afirmou que pretende se “debruçar sobre o resultado” para “contribuir no avanço que estamos buscando”. Segundo ele, a concessionária contribuiu com todas as informações solicitadas.

Em Brasília, o governador Elmano de Freitas (PT) e uma comitiva de parlamentares cearenses se reuniram com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para apresentar os resultados das investigações.

“Nós esperamos que a Enel possa alterar seu comportamento, ou ela efetivamente não permanecerá no estado do Ceará”, ressaltou o governador.

INDENIZAÇÃO

José Nunes garantiu que há previsibilidade de indenização em casos de queima de aparelhos elétricos e de eletrodomésticos que tiverem sido causados comprovadamente em decorrência de algum problema na rede elétrica.

“Esse é um processo fácil. É um rito que os consumidores entram com a reclamação em nossos canais de atendimento normais”, afirma.