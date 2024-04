Izolda vai se afastar do MEC e não descarta disputar Prefeitura de Sobral - TV Jangadeiro

A ex-governadora do Ceará e atual secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela, vai se afastar da pasta após pedido do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que pretende lançá-la como pré-candidata à Prefeitura de Sobral nas eleições municipais deste ano.

“Já vivi isso, muitas vezes, apesar de não ter intenção ou plano definido de candidatura. Mas o partido solicita a desincompatibilização para abrir uma possibilidade, abrir o leque de opção. É possível, embora também não esteja definido, programado, necessariamente”, comentou.

A Justiça Eleitoral determina que os servidores públicos que desejam concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador tirem licença de suas funções. O prazo varia de acordo com o cargo ocupado. Izolda, por exemplo, deve se afastar da função até o dia 6 de junho.

A desincompatibilização tem como objetivo evitar que um candidato tire proveito de seu cargo ou função para angariar votos.

A ex-governadora parece estar mais focada no cargo no MEC do que animada com a disputa eleitoral.

“Estou muito concentrada com o trabalho intenso no Ministério, mas, eu acho que é possível avaliar as opções e perspectivas. Eleição é sempre uma coisa muito séria”, avaliou.

O marido de Izolda, Veveu (PT), já foi prefeito de Sobral entre 2011 e 2016. O atual gestor municipal, Ivo Gomes, se filiou ao PSB recentemente, junto com a ex-governadora. O político defende que a sigla lance candidatura própria e, em fevereiro deste ano elogiou Izolda, que possui domicílio eleitoral em Sobral.