Investimento anunciado pela Enel para os próximos anos é quase o mesmo de 2022 e 2023 - TV Jangadeiro

A companhia de distribuição energética do Ceará, Enel, anunciou que deve investir 4,8 bilhões entre 2024 e 2026, com uma média anual de cerca de R$ 1,6 bilhão. O valor, apesar de alto, é praticamente o mesmo dos anos anteriores (2022 e 2023).

De acordo com apuração exclusiva da TV Jangadeiro, a Enel havia investido um R$ 1,54 bilhão no ano de 2022. Já em 2023, o montante foi de R$ 1,57 bilhão.

O investimento, portanto, é praticamente o mesmo do anunciado pelo diretor-presidente da companhia, José Nunes de Almeida, durante sessão na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Além disso, em um ano, o investimento da empresa em manutenção caiu mais de 25%. Eram mais de R$ 500 milhões por ano em 2022, já em 2023 o valor ficou abaixo de R$ 400 milhões.

RECEITA

A receita da companhia com o atraso no pagamento de boletos, apesar das falhas na prestação do serviço, também é volumosa. Somente em 2022, a Enel teve receitas de R$ 60 milhões com juros e atualização. No ano passado, o valor se aproximou de R$ 65 milhões.