Humorista Whindersson Nunes anuncia show solidário em Fortaleza para ajudar vítimas do RS - TV Jangadeiro

O humorista anunciou que vai fazer um show beneficente em prol das vítimas das recentes enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Whindersson vai se apresentar no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no dia 25 de maio, e toda a renda dos ingressos será destinada aos gaúchos. O estádio tem capacidade para receber até 20 mil pessoas.

O comediante vai levar ao público o espetáculo Efeito Borboleta, que também será transmitido ao vivo pelo canal do humorista no YouTube, um dos maiores do mundo em número de seguidores. A transmissão vai contar com QR code para receber doações mesmo para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente ao evento.Whindersson tem trabalhado ativamente para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Até a última segunda-feira (6/5), o humorista já tinha arrecadado R$ 3 milhões.